Roma, Volpato e il rifiuto all'Australia: il post su Instagram

Il giovane giallorosso Christiana Volpato è finito sotto la lente d’ingrandimento dei media sportivi per aver rifiutato la convocazione ai Mondiali in Qatar con la maglia dell’Australia.

Il giovanissimo centrocampista, nato in Australia, ha perso trascorso le giovanili azzurre in Italia, giocando anche con l’Under 19 e l’Under 20. Il suo sogno dunque è quello di prendere parte alla Coppa del Mondo con gli azzurri.

Il rifiuto all’Australia gli ah attirato addosso parecchie critiche, alle quali oggi il ragazzo ha risposto con un post su Instagram:

“Ho letto molte speculazioni in merito a decisioni che avrei presumibilmente preso a livello internazionale: la verità è che sono ancora solo all’inizio della mia carriera professionale e io sono totalmente concentrato sul continuare questo processo alla Roma. Prendere qualsiasi tipo di decisione affrettata sul mio futuro a livello internazionale in questa fase iniziale rischia di essere estremamente prematuro. Ci sarà tutto il tempo per me di prendere la decisione che sento più giusta per me, ma in questo momento so che il mio focus deve essere sul continuare a lavorare duramente ogni giorno per continuare a migliorare come giocatore. Per il momento, è tempo di concentrarsi sulla partita contro il Sassuolo!”.