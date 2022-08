Roma, Wijnaldum carica l'ambiente prima della partita contro lo Shakhtar Donetsk

07-08-2022 18:37

“È tempo di un nuovo inizio! Daje Roma“.

È il tweet di Georginio Wijnaldum a poche ore dal suo esordio all’Olimpico. Il centrocampista olandese, questa sera (domenica 7 agosto), sarà infatti a disposizione di José Mourinho per l’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk (fischio d’inizio ore 20.45). Non è da escludere che il tecnico di Setubal conceda qualche minuto al secondo colpo di mercato dei giallorossi, dopo l’arrivo di Paulo Dybala.

L’intero incasso di Roma-Shakhtar Donetsk – all’Olimpico sono attesi 65.000 spettatori – finanzierà aiuti per le vittime della guerra in Ucraina. La somma sarà donata in particolare allo “Shelter Center Arena Lviv”: è il progetto che ha visto lo stadio di calcio della città di Leopoli convertito in un centro di emergenza per i rifugiati dopo lo scoppio del conflitto lo scorso febbraio. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il ricavato dell’amichevole servirà per fornire cibo, cure mediche, assistenza all’infanzia.