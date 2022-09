Roma, Wijnaldum: "C'è ancora tanta strada da fare"

25-09-2022 17:56

Doveva essere l’uomo in più a centrocampo per la Roma, ma Georginio Wijnaldum ha fatto solo una presenza e poi si è dovuto fermare a causa della frattura della tibia destra in allenamento. Il giocatore olandese, in prestito dal PSG, non tornerà in campo in competizioni ufficiali prima del 2023.

Wijnaldum ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni con un post su Instagram: “C’è ancora tanta strada da fare, serve pazienza e procedere passo dopo passo”. Il giocatore, che non ha ancora abbandonato tutore e stampelle, farà poi un primo check a inizio ottobre per capire come proseguire con il recupero.