Roma, Wijnaldum non sa quale sarà il suo futuro

Il centrocampista olandese è in scadenza di contratto.

03-04-2023 09:00

Grande protagonista nella sfida vinta ai danni della Sampdoria (secondo gol stagionale), Wijnaldum ha parlato, nel post match, del suo futuro. L’ex centrocampista, tra le altre, di Liverpool e PSG, è in scadenza di contratto con il club giallorosso e, a oggi, ancora non si sa nulla dell’eventuale rinnovo.

“La qualificazione in Champions non inciderà sulla mia decisione. L’ho già dimostrato scegliendo questo club. Sono venuto volentieri qua anche senza. Non so cosa succederà quest’estate. Io mi trovo bene e sono felice a Roma” ha dichiarato il centrocampista olandese direttamente a DAZN. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi.