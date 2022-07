Roma-Wijnaldum, trattativa in corso

22-07-2022 18:23

Stando a quanto riporta Sky, Sport è tutt’altro che conclus la trattativa tra la Roma e il PSG per l’ex Liverpool Wijnaldum. Per il mediano Oranje il club francese pretende ancora 10 milioni di euro per il cartellino e che lo stipendio (più o meno sette milioni a stagione) sia pagato completamente dal club acquirente, dunque dalla Romaqu.

Lo scopo della Roma è quello di riuscire ad acquistare il ragazzo con la formula del prestito per un anno pagando solamente metà dello stipendio (l’altra metà sarebbe dunque a carico del PSG).

Sono attese novità nei prossimi giorni.

