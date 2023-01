Roma women, Serturini: “Ho fatto tutti i controlli, ora sto bene”

27-01-2023 11:29

Dallo spavento alla gioia: sono state ore movimentate per Annamaria Serturini attaccante della Roma.

Nel corso del match di Coppa Italia con il Pomigliano, o meglio sul finire della prima frazione di gioco, l’attaccante si è accasciata a terra riportando un malore. In un primo momento si è pensato subito potesse essere una crisi vagale dovuta ad una pallonata in piena pancia, da lì sono seguiti tutti gli accertamenti del caso che hanno fortunatamente azzerato le preoccupazioni. La giocatrice ha rassicurato tutti tramite i propri canali social: “Ora posso dirlo, dopo lo spavento di ieri il peggio è passato. Ho eseguito tutti i controlli necessari e sto bene. Ci tenevo a ringraziare tanto la mia Roma che mi ha aiutato ed anche lo staff del Pomigliano che si è subito preoccupato per me. Grazie anche alle persone che mi hanno scritto e che mi sono state vicine, davvero tantissime. Vi voglio bene e ci vediamo presto in campo”.