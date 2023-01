Roma, Zaniolo fuori dal progetto tecnico: decisione dei Friedkin

La decisione è stata presa dalla proprietà, che dopo gli ultimi avvenimenti hanno evidenziato la totale insofferenza alle decisioni del club e al progetto sulla squadra

31-01-2023 10:04

Date le ultime assenze, la richiesta di andar via e di non giocare le ultime partite con la squadra, vista anche l’indisponibilità ad allenarsi con i compagni, la Roma ha deciso, per volontà dei Friedkin, di escludere Nicolò Zaniolo dal proprio progetto tecnico.

La notizia, rimbalzata nella tarda serata di lunedì, viene presa dalla società dopo gli screzi con il tecnico José Mourinho e il no al Leeds che aveva avanzato una proposta.

