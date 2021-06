Roma: Zaniolo inizierà una settimana prima

C’è grande attesa a Roma per il ritorno di Nicolò Zaniolo, dopo praticamente un anno di stop. Il Corriere dello Sport riporta che il centrocampista giallorosso è in costante contatto con José Mourinho, e inizierà con una settimana di anticipo il raduno.

L’obiettivo è farsi trovare pronto per il via della stagione. Il ginocchio risponde bene e il muscolo ha recuperato la tonicità: inizierà a lavorare a Trigoria da martedì prossimo, e osserverà un programma di lavoro con i collaboratori di Mourinho, per tornare al 100%.

OMNISPORT | 23-06-2021 11:59