01-03-2022 16:47

Non è prevista alcuna operazione chirurgica per il momento per Nicolò Zaniolo, che in uno scontro con Maggiore durante Spezia-Roma ha riportato una piccola frattura al naso. Per giunta, il gioiello giallorosso oggi si è allenato ed è a disposizione di Mourinho per giocare le prossime partite.

OMNISPORT