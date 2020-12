Roma, Zaniolo sarà papà: il suo chiarimento è doloroso

Nicolò Zaniolo diventerà papà, ma ad essere incinta non è la sua attuale compagna Madalina Ghenea, bensì quella Sara Scaperrotta con cui il giocatore della Roma ha ormai rotto. Era stato ‘Oggi’ ad anticipare la notizia di gossip, su cui ha deciso di intervenire il diretto interessato. Che, di fatto, ha confermato tutto scrivendo alla ‘Gazzetta dello Sport’.

“Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera”, è la premessa di Zaniolo, peraltro fermo a causa di un grave infortunio al ginocchio (il secondo in pochi mesi).

“La storia con Sara è finita ormai da qualche tempo“, ha aggiunto il giallorosso. “Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo, io stesso ho notato che c’erano delle piccole grandi cose che non andavano bene e non erano conciliabili con la mia vita da professionista”.

Quindi la parte più dolorosa della riflessione di Zaniolo: “Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”.

“Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità. Con questo spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me soltanto come calciatore. Per la serenità di tutti quanti“, ha concluso Zaniolo.

“E con queste dichiarazioni rilasciate da me chiudo il capitolo vita privata. Da oggi in poi, se verrà fuori il mio nome per questioni private personali e non calcistiche, agirò per vie legali. Non vedo l’ora di tornare in campo”, ha quindi scritto lo stesso giocatore su Instagram, rilanciando lo stesso articolo.

30-12-2020