Romagnoli: "L'anno scorso ho sbagliato troppo"

Il difensore del Milan Alessio Romagnoli a Dazn ha parlato dopo la vittoria contro la Lazio: “Oggi abbiamo fatto una partita perfetta. Loro sono una squadra molto forte ma noi abbiamo dato tutto quello che avevamo”.

Sulla scorsa stagione: “Io cerco di dare sempre il massimo, sia in allenamento che in partita. L’anno scorso ho fatto un po’ di errori, c’è stato un periodo un po’ così ma capita. L’importante è sapersi rialzare. Io devo cercare di giocare al massimo quando chiamato in causa per mettere il mister in difficoltà”.

OMNISPORT | 12-09-2021 21:34