Romano Floriani Mussolini firma con la Lazio: primo contratto

Che il futuro per lui potesse essere raggiante lo si era intuito quando erano iniziate a essere diverse le sue prestazioni con la maglia della Primavera della Lazio: Romano Floriani Mussolini, terzogenito di Alessandra, ha firmato il suo contratto con la società biancoceleste, consolidando un rapporto con il club fino al 2024.

L’annuncio di Romano Floriani Mussolini su Instagram

“Ripensando da dove ho iniziato sono felicissimo per aver firmato il mio primo contratto da professionista con la Lazio e passare altri tre anni con la maglia della SS Lazio”, ha scritto su Instagram Romano accanto alle foto che lo ritraggono mentre firma.

Non male per un classe 2003, passato anche per il settore giovanile della Roma, e che ha dimostrato già di poter ritagliarsi un ruolo nella squadra guidata da mister Leonardo Menichini per riuscire a centrare l’obiettivo principale della stagione.

Difensore versatile: il presente di Romano Mussolini

Con lui altri nomi noti, ma stavolta per vie del genitore: Etienne Tare, figlio di Igli, e Mattia Peruzzi, figlio di Angelo. Terzino destro, classe 2003, Romano all’occorrenza gioca anche da centrale difensivo ed è uno dei giovani apprezzati da Mauro Bianchessi (responsabile del settore giovanile), su cui punta di più il vivaio biancoceleste su cui ha speso molto interesse e risorse anche il presidente, Claudio Lotito. L’interesse principale del giovane Floriani Mussolini, pronipote del Duce e tesserato di una società che ha maturato non poche problematiche con l’ala più politicizzata ed estrema della tifoseria biancoceleste, si limita fino ad ora alla propria carriera calcistica. Scuola calcio, lavoro sul campo e il sogno di una casacca importante, come quelle indossate da bambino.

24-03-2021