Rugby: Inghilterra: a rischio il Sei Nazioni per Owen Farrell

19-11-2021 11:40

Dopo aver messo a referto cinque piazzati e una conversione (17 punti totali), Owen Farrell si vede costretto a uscire per un problema alla gamba. E’ quanto accaduto una settimana fa durante Inghilterra Australia di rugby, match vinto dagli inglesi ma che devono adesso fare i conti con un infortunio che non sembrava così grave.

Invece, non è così. Dopo alcuni esami strumentali si decide di rilasciare l’apertura per dei controlli specifici col suo club, i Saracens, che in queste ore rende nota la situazione: il trequarti, capitano della nazionale, sarà costretto molto probabilmente ad un intervento chirurgico alla caviglia.

La possibile prognosi: 12 settimane di lontananza dai campi. Questo vorrebbe dire, addio 2021 e Sei Nazioni 2022 a rischio. Un brutto colpo per Eddie Jones, che aveva già dovuto fare a meno di Farrell nella sfida contro Tonga di due settimane fa per un tampone processato come “falso positivo”, ha affidato i gradi di skipper a Courtney Lawes per la supersfida contro il Sudafrica di domani, in attesa di capire quali saranno gli sviluppi clinici della vicenda nelle prossime settimane.

OMNISPORT