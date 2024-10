Rugby, Italia verso le Autumn Nations Series: Quesada convoca 34 azzurri

Il commissario tecnico ha scelto la squadra per affrontare le sfide con Argentina, Georgia e Nuova Zelanda: “Tre test importanti per il nostro percorso di crescita”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Argentina, Georgia, Nuova Zelanda: questi i tre avversari dell’Italia del rugby nel mese di novembre, quando si disputeranno le Autumn Nations Series. Udine, Genova e Torino le sedi dei tre test, il c.t. Gonzalo Quesada ha convocato 34 azzurri: “Partite importanti per il nostro percorso di crescita”.

Rugby: l’Italia sfida Argentina, Georgia e All Blacks

Gonzalo Quesada, c.t. dell’Italia del rugby, ha diramato le convocazioni per le Autumn Nations Series, la serie di test match che gli azzurri disputeranno nel mese di novembre e che serviranno a preparare gli appuntamenti del 2025, a cominciare dal Sei Nazioni.

L’Italia si ritroverà domenica 27 ottobre al Centro Giulio Onesti di Roma per poi affrontare al Bluenergy Stadium di Udine il 9 novembre la prima gara contro l’Argentina (ore 18:40). Il 17 novembre il secondo appuntamento delle Series a Genova contro la Georgia (ore 14:40), poi gran finale il 23 novembre all’Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus, per la sfida agli All Blacks della Nuova Zelanda (ore 21:10).

Rugby, le convocazioni del c.t. dell’Italia Quesada

Quesada ha convocato 34 azzurri chiamando anche due esordienti assoluti in Nazionale: si tratta di Tommaso Di Bartolomeo, tallonatore delle Zebre, e di Giulio Bertaccini, centro del Valorugby Emilia.

Ritornano in azzurro Tommaso Allan, apertura che attualmente rappresenta l’internazionale italiano con più presenze grazie ai suoi 80 caps, e il pilone destro Pietro Ceccarelli, già presente in azzurro nel corso dell’ultimo Sei Nazioni. Rientrano tra i convocati anche il mediano di mischia Alessandro Fusco, presente ai collegiali precedenti allo scorso Sei Nazioni, ed il seconda linea Dino Lamb, al rientro dopo l’infortunio: per lui si tratta della prima convocazione da parte di Quesada.

Autumn Nations Series: le parole di Quesada

“Abbiamo puntato su un gruppo di giocatori che in questo momento hanno mostrato un alto livello di performance, gran parte di loro conosce bene i nostri principi e meccanismi di gioco”, ha dichiarato Quesada, che poi ha evidenziato l’importanza di affrontare tre nazionali del calibro di Argentina, Georgia e Nuova Zelanda.

“Abbiamo l’Argentina reduce dal migliore Rugby Championship della sua storia, la Georgia dopo la partita che ricordiamo tutti a Batumi e chiuderemo con la Nuova Zelanda a un anno di distanza circa dall’ultima sfida al Mondiale. I test di novembre saranno un nuovo, importante, appuntamento per consolidare il nostro percorso di crescita. Non vediamo la ora di ritrovarci con i ragazzi per vivere insieme un mese intenso di Test Match internazionali in casa con il supporto dei nostri tifosi”.

Rugby, dove vedere l’Italia nelle Autumn Nations Series

Le tre partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su TV8.

Rugby, i convocati dell’Italia per le Autumn Nations Series

Qui i convocati dell’Italia per le Autumn Nations Series. Piloni: Ceccarelli, Ferrari, Fischetti, Riccioni, Spagnolo. Tallonatori: Di Bartolomeo, Lucchesi, Nicotera. Seconde linee: N. Cannone, Favretto, Lamb, Ruzza, Zambonin. Terze linee: L. Cannone, Izekor, Lamaro, Negri, Vintcent, Zuliani. Mediani di mischia: Fusco, A. Garbisi, Page-Relo. Mediani d’apertura: Allan, P. Garbisi, Marin. Centri: Bertaccini, Brex, Menoncello, Zanon. Ali/estremi: Capuozzo, Gallagher, Ioane, Lynagh, Trulla.