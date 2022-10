28-10-2022 11:05

Appuntamento con la storia per l’Italia del rugby femminile. Domani mattina alle 5.30 lo storico quarto di finale che vedrà l’Italia scendere in campo contro la Francia a giocarsi un posto in semifinale. Per il rugby azzurro si tratta di un traguardo incredibile, con mai nessuna nazionale che aveva superato la fase a gironi di un torneo iridato, ma Andrea di Giandomenico non ha paura che le ragazze si sentano appagate.

“Appagate? Assolutamente no. Sia perché queste sono matte e non sono mai appagate, sia perché cerchiamo sempre di guardare avanti. Non abbiamo nulla da perdere o da rimpiangere: semplicemente non dobbiamo lasciare nulla di intentato” queste le parole del nostro ct durante la conferenza stampa alla vigilia del match.

Due assenze piuttosto pesanti tra le fila della squadra azzurra: Sara Tounesi, squalificata, e Giada Franco, out per concussion.

“In una competizione come questa si sa che nel lungo periodo bisogna fare i conti con le assenze, sapevamo dell’importanza del roster. Isabella Locatelli è chiamata a entrare e ci può dare un’alternativa in seconda linea, con Beatrice Veronese pronta a subentrare in terza. Isabella magari è meno ballcarrier di Franco ma può dare invece un grande apporto in touche e nelle situazioni di gioco veloce. Ognuna delle nostre ragazze dà un apporto diverso al gruppo, ma nessuna snatura il nostro gioco” le sue parole.

Alle parole del coach azzurro fanno eco quelle del capitano, Elisa Giordano: “Mi piacerebbe che tutte noi, finita la partita, comunque vada, avessimo la sensazione di non aver nessun rimpianto, e di aver dato anche quello che non avevano. Dobbiamo uscire col sorriso, indipendentemente dal risultato. È una cosa che avevo chiesto anche contro gli Stati Uniti, e alla fine lì il sorriso ce l’avevamo doppio”.