Rugby, Sudafrica campione del mondo

Il Sudafrica si è laureato per la terza volta nella sua storia campione del mondo di rugby. Gli Springboks hanno battuto nella finale disputata a Yokohama, in Giappone, l'Inghilterra con un secco 32-12, dominando l'ultimo atto della competizione.

Per la selezione africana è il terzo titolo dopo quelli conquistati nel 1995 e nel 2007: Kolisi diventa il primo capitano nero ad alzare la Coppa del mondo. Terza sconfitta in finale per gli inglesi, dopo quelle del 1991 e del 2007. Il mattatore della sfida è stato Pollard con 22 punti.

SPORTAL.IT | 02-11-2019 12:54