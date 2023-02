Rummenigge duro: “Juventus e Barcellona hanno fatto cose inaccettabili”

L'attaccante tedesco: “I bianconeri sono punto di riferimento e hanno fatto un clamoroso autogol. In Spagna avvertivo che succedevano cose strane”

22-02-2023 10:15

Karl-Heinz Rummenigge duro su Juventus e Barcellona nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Leggendo cosa aveva combinato la Juve non ci potevo credere, mai sentita una cosa simile in vita mia. La Juve è una società importantissima, di riferimento per il calcio italiano e europeo, si è fatta un clamoroso autogol, sono comunque sicuro che sarà in grado di ricostruirsi. Nei tempi giusti”. Il vice capo degli arbitri che sarebbe stato pagato dal Barça è un altro scandalo: “Mi credi se ti dico che ho riso leggendo questa notizia. La cosa però non mi stupisce: ogni volta che giocavamo in Spagna avvertivo una strana sensazione. Sono cose inaccettabili che non investono soltanto il torneo nazionale. Anche il tema arbitrale va affrontato con molta serietà. E rispetto”.