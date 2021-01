Rummenigge smentisce l'interesse del Bayern Monaco per Tonali

Una delle stelle più fulgide del futuro del calcio italiano è senza dubbio Sandro Tonali. Dopo una prima stagione in Serie A ottima a Brescia, il centrocampista ora di proprietà del Milan sta incontrando qualche difficoltà di ambientamento e qualche prestazione sotto tono. Tutto questo gli servirà senza dubbio per diventare un giocatore più completo in futuro.

Negli ultimi giorni, alcuni rumors hanno accostato Tonali niente di meno che al Bayern Monaco, squadra sempre attentissima per quanto riguarda i giovani giocatori. Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka Karl-Heinz Rummenigge, che tra le altre cose non ha mancato di chiarire la situazione:

“No, non ne abbiamo parlato (di Tonali al Bayern, ndr)) anche perché penso che i giovani giocatori per i primi anni della carriera debbano restare nel proprio paese. Quando vanno all’estero troppo presto molti non riescono ad ambientarsi”.

OMNISPORT | 05-01-2021 19:09