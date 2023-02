Rune, guai al polso e niente Marsiglia

Il tennista norvegese è costretto a saltare il torneo in Francia

17-02-2023 22:09

Niente Atp 250 di Marsiglia per Holger Rune. Il tennista norvegese, uscito infortunato dal match a Rotterdam contro Brouwer, salterà il torneo in Francia per un problema al polso.

Queste le parole al sito sport.tv2.dk della mamma del classe 2003: “Il polso deve recuperare completamente per essere in grado di competere. Holger lo mette molto sotto pressione quando si tratta di servire e colpire da fondocampo. Aveva provato dolore già nei giorni scorsi e, durante la scorsa partita, il fastidio si è acuito a tal punto da non permettergli di continuare”.