Russell fa l'occhiolino alla Red Bull

George Russell tiene aperte tutte le strade sul suo futuro. In un’intervista a F1 Nation, a sorpresa il pilota della Williams ha mandato un messaggio alla Red Bull: “Io in futuro da loro? Cerco sempre di tenere aperta ogni relazione. Non sono una persona a cui piace chiudere le porte. Se qualcuno mi parlasse di una prospettiva futura, non direi di no. Non si sa mai cosa succederà in futuro”, sono le parole del pilota britannico.

Russell sta aspettando da mesi di avere novità dalla Mercedes: è l’indiziato numero uno per il posto di Valtteri Bottas nella prossima stagione.

OMNISPORT | 14-07-2021 11:44