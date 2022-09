Russell: "Speriamo che la Ferrari si concentri su Verstappen..."

03-09-2022 18:29

Il pilota della Mercedes George Russell non è soddisfatto del suo sesto posto nelle qualifiche del Gp d’Olanda: “Non è stata una sessione brillante. Mi sentivo davvero molto bene dopo le PL3, ma qualcosa non ha funzionato e non so perché. Alla fine, è stata la mancanza di prestazioni in Q2 che ha condizionato la Q3, perché abbiamo dovuto utilizzare un set in più di Soft lasciandone, quindi, soltanto uno nuovo per l’ultima manche. La bandiera gialla, poi, non mi ha permesso di concludere il giro. È stato un po’ frustrante”.

Per la gara però l’inglese vede possibilità di podio: “In ottica gara, spero che le Ferrari si concentri tutta su Verstappen perché, in quel caso, potrebbero essere vulnerabili. Max è un passo avanti sul passo gara e può scappare via. Penso che forse domani avremo una macchina più veloce della Ferrari e anche di Checo. Dobbiamo provarci. Spero che faccia più caldo possibile, serve una gara con più stop possibili per avere questa opportunità. Sappiamo perché siamo stati lenti a Spa e più veloci questo fine settimana”.