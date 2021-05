Russia, lavori in corso per Euro 2020 a caccia di un piazzamento

La Russia è inserita nel Gruppo B con Belgio, Finlandia e Danimarca. Può tranquillamente giocarsi un ruolo da protagonista in un girone che, Belgio a parte, non sembra esattamente impossibile. Il ct Cherchesov per adesso sta scremando il gruppo. Tra le stelle più attese l’atalantino Miranchuk e il gigantesco Dzyuba.

Portieri : Dupyin, Lunev, Safonov, Shunin.

: Dupyin, Lunev, Safonov, Shunin. Difensori : Dzhikyia, Diveev, Mario Fernandes, Evgeniev, Zhirkov, Karavaev, Kudryashov, Samoshnikov, Semenov.

: Dzhikyia, Diveev, Mario Fernandes, Evgeniev, Zhirkov, Karavaev, Kudryashov, Samoshnikov, Semenov. Centrocampisti : Barinov, Zhemaletdinov, Mukhin, Golovin, Zakharyan, Fomin, Zobnin, Ionov, Kuzyaev, Mostovoy, Ozdoev, Makarov, Al. Miranchuk, Cheryshev.

: Barinov, Zhemaletdinov, Mukhin, Golovin, Zakharyan, Fomin, Zobnin, Ionov, Kuzyaev, Mostovoy, Ozdoev, Makarov, Al. Miranchuk, Cheryshev. Attaccanti: Dzyuba, Zabolotny, Sobolev.

VIRGILIO SPORT | 31-05-2021 13:44