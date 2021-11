Sabalenka racconta le difficoltà avute col Covid-19

10-11-2021 12:00

Il Covid-19 ha fatto penare non poco Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero 2 del ranking WTA, ha infatti dovuto fare i conti con la malattia di recente quando, nel corso del torneo di Indian Wells, ha contratto il virus e subito si è dovuta isolare in quarantena.

“Per quattro giorni sono stata veramente male. Non riuscivo a muovermi” ha spiegato la nativa di Minsk.

“Dopo quei quattro giorni è stata tutta una questione di quarantena. Già il sesto giorno mi sentivo in grado di fare un po’ di jogging ma ovviamente sono dovuta rimanere dieci giorni in camera, come da protocollo. Ho fatto un po’ di lavoro in stanza, tuttavia, non è stato abbastanza. Non c’era spazio, potevo solo stare in un posto e fare qualche esercizio sul pavimento” ha affermato la semifinalista di Wimbledon che, negativizzatasi, ha deciso immediatamente di vaccinarsi.

“Ho fatto il Johnson e Johnson ed ora spero di essere maggiormente al riparo da questo virus. Di questo non posso esserne certa ma sono sicura di non voler più stare in quarantena. Non è stato divertente” ha chiosato Sabalenka.

