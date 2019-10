Sabatini demolisce il mercato dell'Inter, la rabbia dei tifosi

Si aspettava la reazione dell’Inter a due settimane dal ko interno con la Juventus e dopo una sosta in cui i problemi erano stati amplificati dagli infortuni di Sanchez e D’Ambrosio: la risposta è arrivata con un successo double-face con il Sassuolo. Il 4-3 finale lascia una sensazione anfibia perchè dice che manca ancora qualcosa a questa squadra e che forse non c’è la maturità per essere davvero candidata per lo scudetto.

LA RABBIA – Non è un caso se Conte si sia arrabbiato moltissimo a fine gara e che gli stessi protagonisti, come Lukaku, abbiano sottolineato quanto ancora ci sia da lavorare sotto tanti aspetti.

L’ANALISI – Una cosa è sapere di dover crescere, altro però è accusare l’Inter di aver sbagliato tutto o quasi. E’ il pensiero di Sandro Sabatini che mette in discussione il mercato in entrata e in uscita dei nerazzurri ed anche l’assetto tattico.

LE ACCUSE – Parlando a Radio sportiva il giornalista di Mediaset inizia smontando il mercato dell’Inter: “Lazaro è costato 20 milioni, uno a minuto giocato. Sicuramente al momento si fa fatica a pensare che sia un acquisto indovinato. I giocatori che potevano alzare il livello dell’Inter, Nainggolan, Perisic e Icardi, sono stati tutti regalati, sono andati via dall’Inter per problemi di spogliatoio e questo lo capisco, ma credo che tutto debba essere proporzionato con i costi, le spese”.

LA DIFESA – Sabatini aggiunge: “Non voglio essere troppo severo con l’Inter, ma se a fine gara Conte è così arrabbiato nonostante la vittoria significa che c’è qualcosa che non va. E non c’è niente di male se si analizza. La difesa dell’Inter ha la nomea di essere insuperabile, con paragoni anche molto importanti, e aveva tenuto abbastanza fede nelle prime 6 giornate, ma oggi sta mostrando qualcosa che non va” .

IL MODULO – Per Sabatini si deve cambiare sistema di gioco: “Tutti hanno dato per scontato che la difesa a 3 di Conte fosse la soluzione di tutti i mali, io dico che ha pure i suoi lati deboli. Godin ha sempre giocato centrale: cambiarlo a 32 anni gli crea qualche problema”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sui social e sono tutti tifosi interisti contrari al pensiero di Sabatini: “Sei un disco rotto, Sabatini , sempre più imbarazzante” o anche: “Ma poi cosa c’entrano? Lazaro non è neanche un esterno” oppure: “Lautaro è invece costato 14 milioni non lo dici questo ?”.

LE POLEMICHE – I fan nerazzurri sono scatenati: ” Sabatini è veramente irritante, si atteggia a esperto ma dice delle cose aberranti e infine: “Ancora con questo spogliatoio? Nainggolan ha avuto problemi disciplinari, lo spogliatoio non c’entra niente”,

SPORTEVAI | 21-10-2019 11:06