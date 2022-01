Sacripanti: “Dobbiamo ritrovarci: abbiamo bisogno dei due punti”

31-01-2022 11:41

Deve e vuole tornare alla vittoria la Gevi Napoli Basket, reduce da cinque sconfitte consecutive che hanno compromesso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia e fatto accorciare le distanze dalla zona retrocessione di appena quattro punti.

Questa sera, terzo turno del girone di ritorno, al PalaBarbuto arriva Trieste, reduce da tre successi negli ultimi quattro incontri che hanno portato la squadra di Franco Ciani al terzo posto in classifica, a pari merito con Trento, Tortona e Brescia.

Nelle fila campane ci sarà l’esordio del neo arrivato Luca Vitali su cui coach Sacripanti spende due parole importanti dopo il suo arrivo.

“Si tratta di un giocatore di grande esperienza, che conosce molto bene il basket. Ho

allenato Luca in nazionale, so bene che tipo di giocatore sia. Non ci possiamo aspettare che cambi completamente la nostra squadra, dovrà essere bravo a entrare in punta di piedi e mettere sul parquet la sua esperienza in un ruolo molto importante. Si è allenato individualmente, non potrà avere tanti minuti nelle gambe. Ma è importante che sia con noi”.

Sfida importante questa sera: ecco come presenta il match l’allenatore della Gevi Napoli:

“Per mancanza di allenamenti e varie vicissitudini, abbiamo avuto problemi nella gestione dei quaranta minuti. Fino a qualche partita fa riuscivamo a controllare bene il ritmo gara, nelle ultime partite non siamo stati più capaci di farlo. Sarà una partita importante, dobbiamo ritrovare noi stessi e abbiamo bisogno di due punti. Magari con l’aiuto del pubblico: sono convinto che i nostri tifosi verranno ad aiutarci in questo momento di difficoltà”.

OMNISPORT