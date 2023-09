Sainz rapinato di un orologio Richard Mille a Milano: insegue e blocca i borseggiatori

Il pilota della Ferrari rapinato in via Montenapoleone, vicino all'hotel Armani: il prezioso Richard Mille portato via con la tecnica dell'abbraccio. Lo spagnolo ha fermato i tre malviventi e li ha consegnati alla polizia

03-09-2023 22:41