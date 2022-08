03-08-2022 11:30

Un talento in erba pronto ad esplodere e che si prepara a vivere un’altra stagione in prestito. Eddie Salcedo, attaccante italiano di origini colombiane, dopo la stagione in prestito allo Spezia in Serie A può essere nuovamente girato altrove dall’Inter, titolare del cartellino del classe 2001. Su di lui si sono posati gli occhi di due big di Serie B, desiderose di affiancare al proprio bomber un profilo duttile e di fantasia.

In pole per Salcedo al momento c’è il Pisa: il club toscano cerca da tempo un calciatore giovane da prendere in prestito e da poter affiancare a Torregrossa, vista anche la partenza di Lorenzo Lucca. Salcedo sarebbe perfetto, proprio perché le sue caratteristiche tecniche potrebbero favorire il rendimento dell’ex Brescia. Non ci sono però solamente i toscani su Salcedo, perché si è fatto forte l’interesse del Cagliari, che ha già trattato con l’Inter Bellanova. I rapporti tra i meneghini e i sardi sono buoni e così come per il Pisa i rossoblù cercano un profilo simile a quello di Salcedo da poter affiancare al neo acquisto Lapadula. Due soluzioni ottime per due big di B che potrebbero far esplodere il talento di Salcedo.

