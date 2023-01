Salernitana, Davide Nicola: "Ora è arrivato il momento di rialzare la testa"

20-01-2023 15:39

Il tecnico della Salernitana Davide Nicola, richiamato subito dopo l’esonero in seguito dell’8-2 contro l’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa prima della gara dell’Arechi contro il Napoli.

Da inizio novembre ad oggi, solo il Sassuolo (uno) ha raccolto meno punti in Serie A della Salernitana (due, frutto di due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei gare giocate); i campani in questo parziale hanno anche la peggior difesa del torneo (18 reti incassate).

Queste le parole di Nicola:

“Credo che nella vita non si cresca mai attraverso i successi ma dalle batoste e per raggiungere grandi traguardi spesso è necessario cadere facendo rumore. Se il risultato di Bergamo è stato il prezzo da pagare per imparare qualcosa lo accetto ma ora è arrivato il momento di ripartire e rialzare la testa, a cominciare dalla difficilissima gara di domani, dando il massimo e lottando su ogni pallone fino all’ultima goccia di sudore”.