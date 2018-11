Salernitana e Lecce tallonano le grandi

Gol a raffica nelle partite del sabato pomeriggio della dodicesima di Serie B, turno che precede la sosta per gli impegni delle Nazionali. Solo un pareggio, quello strappato in extremis dal Carpi contro un Benevento che non sa più vincere, per il resto due vittorie esterne e altrettante interne, che si uniscono a quella del Perugia nell’anticipo contro il Crotone che ha permesso agli umbri di agganciare la zona playoff.

Tre gli allenatori all’esordio: subito vincenti Foscarini a Padova, in casa dell’Ascoli, e Rastelli, che rovina il debutto di Breda sulla panchina del Livorno. Salernitana e Lecce si mettono alle spalle i ko di Venezia e Pescara e tallonano le prime della classe, che si sfideranno domenica.

Risultati 12a giornata Serie B

Ascoli-Padova 2-3

20’ Ngombo (A); 26’ Bonazzoli (P); 60’ Capello (P); 79’ Mazzocco (P); 82’ Brosco (A)

Carpi-Benevento 2-2

54’ Letizia (B); 70’ rig. Coda (B); 85’ Concas (C); 93’ Vano (C)

Cosenza-Lecce 2-3

8’ Venuti (L); 13’ Palombi (L); 67’, 80’ Tutino (C); 82’ Falco (L)

Cremonese-Livorno 1-0

31’ Brighenti (C)

Salernitana-Spezia 1-0

15’ Bocalon (Sa)

Classifica: Pescara 22; Palermo 21; Salernitana 20; Lecce 19; Verona 18; Benevento, Perugia 17; Cittadella 16; Ascoli, Brescia, Cremonese 15; Spezia 13; Crotone, Venezia 12; Padova 11; Cosenza 8; Foggia (-8), Carpi 7; Livorno 5

SPORTAL.IT | 10-11-2018 20:35