Salernitana: Gondo rischia di saltare il big match col Lecce

Il big match della 31esima giornata del campionato cadetto si avvicina, ma per la Salernitana che farà visita al Lecce, secondo classifica, non arrivano buone notizie dall’infermeria. Un match che vale davvero moltissimo per entrambe le squadre impegnate nella lotta alla promozione. Se un posto potrebbe essere – sulla carta – già assegnato all’Empoli, campani e salentini si giocano insieme al Monza e al Venezia la possibilità di arrivare secondi e di non passare dalla lotteria dei playoff.

Ma come detto, l’avvicinamento al big match contro il Lecce procede nel peggiore dei modi per la Salernitana di Fabrizio Castori. Come riporta Il Mattino, infatti, ieri non ha preso parte all’allenamento Cedric Gondo a causa di un affaticamento al flessore della coscia destra. Una possibile indisponibilità, quella dell’ex prodotto del settore giovanile della Fiorentina, che si aggiunge a quella del difensore Ramzi Aya, fermato per un problema simile.

Chi invece dovrebbe esserci sicuramente contro i salentini è Milan Djuric: pronta per lui una maglia da titolare al fianco di Tutino. Appuntamento quindi per venerdi 2 Aprile quando al Via Del Mare alle ore 19.00 scenderanno in campo Lecce e Salernitana.

OMNISPORT | 30-03-2021 12:33