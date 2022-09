Salernitana, Iervolino: "Se i bianconeri vogliono possiamo rigiocarla"

13-09-2022 18:16

Getta acqua sul fuoco il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, dopo il match di domenica sera contro la Juventus.

Se da un lato l’AIA ha ribadito di non avere a disposizione le immagini che dimostravano come Candreva tenesse in gioco Bonucci sul colpo di testa vincente di Milik, dall’altro c’è il presidente campano che intervenuto a Radio Kiss Kiss ha detto la sua: “Se la Juventus vuole rigiocare la partita per noi non c’è alcun problema”.

Con queste dichiarazioni apre a uno scenario ipotizzato nei giorni scorsi ma che la squadra bianconera sembra non prendere in considerazione. Il tecnico Allegri, in conferenza stampa, ha ribadito che l’argomento è chiuso e che la squadra sta pensando solo al Benfica.