Salernitana-Lazio, Sarri: "Stiamo migliorando nella continuità. Milinkovic-Savic top"

15-01-2022 20:58

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN la bella vittoria biancoceleste per 3-0 sulla Salernitana. La Lazio ha tenuto la porta inviolata per la prima volta dopo una serie di 15 trasferte con gol subiti: 34 nel parziale, per una media di 2.3 a partita.

Queste le considerazioni di Sarri:

“Stiamo facendo dei passi in avanti. Nelle ultime cinque partite abbiamo fatto dieci punti. Qualche segnale di continuità sta arrivando. Anche contro l’Inter abbiamo fatto discretamente. Speriamo che tutto questo non sia un caso, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni. La squadra si allena bene, ma mentalmente non è sempre al punto giusto. Purtroppo abbiamo perso molte energie mentali in Europa League e questo ci ha penalizzato molto. Senza questo avremmo una classifica diversa”.

Una parola anche sulle belle prove di Milinkovic-Savic e Lazzari:

“Ho allenato grandissimi centrocampisti, come Zielinski e Hamsik, e Milinkovic-Savic rientra tra i top. Lui è davvero un giocatore completo e di grandissima qualità. Poi ci mette anche una grandissima determinazione. E soprattutto sta migliorando sotto alcuni aspetti. Lazzari non è riuscito a trovare continuità. Lui è più bravo a spingere che a difendere. La squadra ha dei limiti e quindi ha trovato poco spazio. Ma ha sicuramente delle qualità”.

Infine una battuta sul mercato:

“Non so cosa succederà. La società sa quello di cui abbiamo bisogno. Serve comunque arrivare pronti in vista del prossimo anno”.

OMNISPORT