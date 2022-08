05-08-2022 12:30

Giorni di sondaggi e grandi trattative in casa Salernitana. Il Direttore Sportivo Morgan De Sanctis studia gli innesti giusti per la difesa e i nomi più caldi sembrano provenire dalla Francia. Pochi giorni fa è stato accostato alla società granata Kiki Kouyate, calciatore maliano del Metz, ma oltre al classe 1997 nella lista desideri dei campani sembrerebbe esserci un compagno di squadra e di reparto.

Dylan Bronn piace alla Salernitana, che sta già trattando con il Metz per altri profili e ne aggiungerà un altro. Nazionale tunisino (per lui 35 presenze e 2 reti segnate) gioca da due stagioni consecutive in Francia dopo aver militato per tre annate in Belgio con la maglia del Gent. Con il Metz Bronn ha collezionato un totale di 70 presenze tra campionato e coppa, un bottino che fa di lui una vera garanzia di continuità al punto di ottenere la fascia di capitano della squadra. Dopo la retrocessione in Ligue 2 Bronn potrebbe cercare le sue fortune altrove e Salerno potrebbe essere una piazza a lui gradita.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE