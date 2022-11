08-11-2022 16:00

Dopo il pareggio interno con la Cremonese, la Salernitana riparte dal turno infrasettimanale di campionato, riparte dalla Fiorentina.

Il tecnico Davide Nicola alla vigilia ha affermato in conferenza stampa: “Siamo pronti per fare la nostra partita e per dare tutto quello che abbiamo, sappiamo che di fronte a noi ci sarà un avversario forte, abituato a giocare a distanza ravvicinata, ma con dei punti deboli, starà a noi sfruttarli al meglio”. “Dovremo essere bravi ad occupare gli spazi, puntuali nella pressione e abili a fare il nostro gioco con concentrazione e calma, sia verticalizzando, sia rallentando i ritmi se necessario. Se ci mancherà il nostro pubblico? L’apporto di tutti è fondamentale, noi vorremmo sempre averlo vicino, siamo motivati nel fare del nostro meglio”.