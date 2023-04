Salernitana, Ochoa: "I giocatori dell'Inter mi hanno fatto i complimenti"

Il portiere messicano ha parlato del pari ottenuto contro i nerazzurri, grazie anche a tutti i suoi interventi.

07-04-2023 20:32

Se la Salernitana è riuscita a pareggiare con l’Inter, gran parte del merito spetta a Guillermo Ochoa. Prima del gol di Antonio Candreva, sono state infatti le parate del messicano a tenere in piedi il risultato. Queste le sue parole a Sky: “Penso che la parata sul tiro di Correa sia stata la più complicata della partita. Anche quella sul tiro di Barella era difficile, poi quella sulla linea. I giocatori dell’Inter mi hanno fatto i complimenti”.

Ochoa ha aggiunto: “Loro sono arrabbiati per il risultato, noi contenti e felici per il punto. La squadra ha lavorato bene: siamo riusciti a trovare un bel gol con Candreva. Anche la società sta lavorando bene”. Sull’esperienza di Salerno: “Mi sta dando tanto, sono molto felice qui. Mi ricordo quando guardavo in tv Toldo, Frey, Julio Cesar, Dida, Pagliuca. La Serie A era al top. Vorrei arrivare a giocare il prossimo Mondiale“.