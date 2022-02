Salernitana, Ribery: "Credo ancora nella salvezza"

24-02-2022 17:42

L’attaccante della Salernitana Franck Ribery a Sky ha parlato della lotta per la salvezza: “Sappiamo cosa dobbiamo fare in campo, abbiamo ancora sei mesi e tante partite da giocare. Non posso lasciare solo il mio gruppo, la mia squadra. Sono arrivate tante persone nuove, staff, allenatore, giocatori, presidente e dirigenti. Abbiamo già visto qualcosa di buono. Crediamo a questo obiettivo: se continuiamo csì, nella vita può arrivare tutto”.

Sul suo futuro, il campione francese resta vago: “Sono innamorato del calcio fin da piccolo. E’ una cosa che ho dentro nel cuore. Non so se il prossimo anno smetterò, dipenderà da come mi sentirò. Per me è importante essere felice la mattina quando vado all’allenamento”.

