Salernitana-Roma, Nicola: "Affrontiamo un avversario fortissimo"

13-08-2022 12:40

Il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagionale in Serie A all’Arechi di Salerno contro la Roma di José Mourinho.

La Salernitana non ha mai pareggiato all’esordio stagionale in Serie A; dopo una vittoria in casa contro la Lazio, nel 1947, i granata hanno perso contro la Roma nel 1998 e contro il Bologna nel 2021.

Queste le parole di Nicola:

“Sono impaziente di vedere il presidente domani, si è veramente adoperato per regalarmi calciatori di cui avevo veramente bisogno. E’ stata una settimana super impegnativa per tutti, abbiamo fatto test in più per valutare la condizione generale e i nuovi arrivi stanno alla grande. Colgo l’occasione per fare subito complimenti e saluti a Mourinho. Non c’è solamente l’arrivo di Dybala e di altri grandi giocatori, c’è un progetto tecnico-tattico organizzato bene ed è un avversario da rispettare al massimo. La scorsa stagione affrontammo la Roma all’Olimpico dopo un mese e mezzo di lavoro, ora ho avuto a disposizione specialmente giocatori che ritroveremo in altri contesti da qui ai prossimi giorni. E’ un dato di fatto. L’inizio del campionato aumenta al massimo il livello d’adrenalina, ma sappiamo perfettamente che affrontiamo un avversario fortissimo. Non è una gara che può dare una scossa, siamo solo all’inizio”.