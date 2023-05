Salernitana, Sousa: "Con la Fiorentina sarà dura"

Il tecnico dei campani ha presentato la prossima sfida di campionato contro la sua ex squadra, allenata dal 2015 al 2017.

Dopo il clamoroso pari al Maradona contro il Napoli, per la Salernitana è arrivato il momento dell’atteso incontro in casa con la Fiorentina nell’ultimo turno infrasettimanale di questo campionato. Il tecnico Paulo Sousa ha parlato così della sua ex squadra: “Vorrei fare i complimenti alla Fiorentina, a Vincenzo Italiano e ai giocatori per la fantastica stagione che stanno facendo. Per me al momento sono la squadra più in forma”.

Questa gara contro la Fiorentina sarà importante per cercare gli ultimi punti utili in chiave salvezza: “Sarà un’altra sfida importante sul nostro percorso di crescita e cercheremo di mantenere la nostra identità. Spero di poter contare sul supporto del nostro pubblico allo stadio così come abbiamo sentito il loro enorme affetto quando siamo tornati dall’ultima partita a Napoli. I tifosi sono la nostra anima”.