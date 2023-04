Salernitana, Sousa: "Pareggio non risultato giusto"

Il tecnico dei campani: "Cinque risultati positivi consecutivi nella zona salvezza non li ha ottenuti nessuno".

02-04-2023 18:31

Dopo l’1-1 contro lo Spezia, ai microfoni di Dazn il tecnico della Salernitana Sousa ammette: “Pari giusto? Insomma. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, potevamo anche fare qualche gol in più. Nella seconda parte no, abbiamo sprecato e sbagliato tanto con poca responsabilità. Abbiamo lasciato troppo spazio agli avversari, fatto troppo poco. Non siamo stati nelle migliori condizioni, ma cinque risultati positivi consecutivi nella zona salvezza non li ha ottenuti nessuno”.

Sousa però non butta il pareggio: “Oggi era uno scontro diretto in trasferta, pur non giocando nelle nostre migliori condizioni è importante dare continuità ai risultati positivi”, ha aggiunto.