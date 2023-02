Salernitana, Sousa si presenta: “Salvezza il prima possibile con il gioco”

L'allenatore portoghese esordisce contro la Lazio di Sarri: “Ho dato ai ragazzi 2-3 spunti strategici che prescindono dal match di domani”

18-02-2023 13:43

Per la Salernitana, domani contro la Lazio, inizia una nuova era. Quella post Davide Nicola, con Paulo Sousa in panchina. L’allenatore portoghese ha parlato in conferenza stampa: “Domani affronterò Sarri che stimo tantissimo, è uno dei migliori della serie A. Posso dirvi che ho dato 2-3 spunti strategici che prescindono dal match di domani, sono le linee guida da seguire se vogliamo rappresentare al meglio la nostra gente. Voglio vedere corsa, aggressività. Sono super positivo, la Salernitana deve arrivare all’obiettivo della salvezza il prima possibile, attraverso una precisa idea di calcio”.