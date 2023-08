Salisburgo-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming e le formazioni

Penultimo test amichevole per l'Inter di Inzaghi domani contro il Salisburgo: in attacco tocca ancora a Lautaro-Correa, in mezzo c'è Frattesi dal 1'

08-08-2023 11:35

La Serie A è alle porte e le squadre scendono in campo per le ultime gare amichevoli. L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver concluso la tournèe estiva in Giappone, si appresta a definire gli ultimi dettagli della sua formazione in un test contro il Salisburgo. Per i nerazzurri, reduci dalla vittoria contro il PSG, dal pari contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dalla goleada rifilata alla Pergolettese, quella contro i biancorossi sarà la penultima sfida amichevole prima del debutto ufficiale in Serie A contro il Monza, in programma sabato 19 agosto. Domenica 13 agosto alle 20, infatti, allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara i nerazzurri affronteranno il Klubi Sportiv Egnatia, club di Rrogozhinë che milita nella massima divisione albanese.

Il Salisburgo, invece, arriva alla sfida contro l’Inter dopo aver già iniziato il suo cammino nel campionato massimo austriaco. I biancorossi, finora, hanno conquistato due vittorie in altrettante gare giocate. Prima due gol rifilati all’Altach, in seguito altri tre segnati contro il Tirol e l’allenatore Struber può ritenersi soddisfatto.

Salisburgo-Inter: data, orario, diretta tv e streaming

La gara amichevole tra Salisburgo e Inter è in programma domani, mercoledì 9 agosto, sotto i riflettori della Red Bull Arena in Austria: sarà calcio d’inizio alle 19. La sfida sarà visibile in diretta tv su DAZN, ma anche su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251), oltre al canale Zona DAZN al numero 214. Inoltre, sarà possibile seguire il test in streaming sull’app DAZN e su SkyGo e NowTv.

La probabile formazione del Salisburgo

Gerhard Struber è pronto a schierare la sua formazione nel test contro l’Inter. Nelle due gare di campionato giocate finora, il Salisburgo è sceso in campo con il 4-3-1-2. Contro i nerazzurri, invece, potrebbero optare per il 3-5-2. A difendere i pali dei biancorossi ci sarebbe Schlager, con la difesa composta da Amankwah, Dedic e Gourna-Douath. A centrocampo, invece, Kjaergaard e Ratkov laterali, con Konate, Nene e Pavlovic centrali. In attacco, infine, Solet e Ulmer.

SALISBURGO (3-5-2): Schlager; Amankwah, Dedic, Gourna-Douath; Kjaergaard, Konate, Nene, Pavlovic, Ratkov; Solet, Ulmer. Allenatore: Gerhard Struber.

La probabile formazione dell’Inter

Simone Inzaghi, anche per il test contro il Salisburgo, è pronto a schierare il consueto 3-5-2. L’allenatore potrebbe far riferimento a Stankovic in porta e davanti a sè il trio Bisseck, de Vrij e Bastoni visto che Acerbi è ko. A centrocampo, il quintetto composto da Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella e Gosens. L’attacco, invece, potrebbe essere composto da Correa e Lautaro.

INTER (3-5-2): Stankovic; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Gosens; Correa, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

