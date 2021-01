Salto in lungo, Iapichino: "Sogno i 7 metri"

Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, è una delle speranze azzurre dell’atletica e del salto in lungo.

“Saltare 6,80 a 18 anni è sicuramente un grosso traguardo, ma come tutte le saltatrici in lungo sogno i 7 metri. Venti centimetri sono molti ma sono ancora giovane – ha psiegato Radio Radio – Ora mi sto preparando per la maturità, speriamo bene vista la situazione attuale. Poi penso di studiare Giurisprudenza”.

L’azzurra, inutile negarlo ha tra i suoi sogni anche i Cinque Cerchi Olimpici.

