Samp, Giampaolo: "Con la Juve servono prestazione e collettivo"

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo si è espresso così alla vigilia della partita contro la Juventus: “La situazione nostra la conosciamo. So che bisogna lottare, alzare il livello e giocare ogni partita come se fosse l’ultima. Le partite sono dieci e vanno tutte giocate al 100%”.

“La Juventus è una squadra che sa prendersi le cose dentro una partita. Allegri l’ha rimessa in rotta dopo un inizio così così, oggi è una squadra consapevole e forte. Io mi appello sempre a quello che dico sempre ai ragazzi: prestazione e collettivo, collettivo e prestazione. Non puoi giocare contro la Juventus sul piano individuale, non puoi non fare una prestazione all’altezza della situazione e poi il livello di attenzione in queste partite non può mancare. La Juventus è una squadra che se ha bisogno di spingere 50 lo fa, se deve spingere 80 lo fa, se deve gestire sa gestire, è una squadra che ha la consapevolezza di come si giocano le partite”.