Sampdoria, caos allenatore e Semplici in bilico: da Pirlo a Iachini, chi può salvare i blucerchiati dal baratro della C

I liguri si trovano in piena zona play-out a due lunghezze dalla zona salvezza. La proprietà valuta il cambio in panchina: tra le opzioni anche il clamoroso ritorno di Andrea Pirlo

La Sampdoria, dopo la pesante debacle contro il Frosinone, continua a navigare in acque burrascose e pericolose: se il campionato di serie B finisse oggi, i blucerchiati giocherebbero lo spareggio per evitare la serie C contro il Mantova. La squadra di Leonardo Semplici, infatti, nelle ultime sei partite disputate ha ottenuto solamente quattro punti, frutto di quattro pareggi consecutivi e due sconfitte.

Ma la crisi blucerchiata è evidenziata anche dalla voce vittorie con la Sampdoria non fa bottino pieno addirittura dallo scorso 8 febbraio contro il Modena (rete di Niang). Poi il crollo con i liguri che attualmente si trovano al diciassettesimo posto, il quale vorrebbe dire affrontare i play-out con il ritorno fuori porta al Martelli di Mantova.

La proprietà alla luce anche della roboante sconfitta di sabato scorso (il Frosinone ha vinto 0-3) sta valutando un cambio in panchina con il fine di dare una scossa nell’ultima parte di campionato, decisiva per confermare la categoria e non sprofondare nell’anonimato della Serie C.

Da Iachini al ritorno di Pirlo, ma non solo

Il numero uno Matteo Manfredi, insieme al direttore sportivo Pietro Accardi, nelle ultime ore, starebbe valutando l’esonero di Leonardo Semplici. L’attenzione del club blucerchiato si è soffermato su tre profili. Il primo corrisponde al ritorno di Andrea Pirlo il quale è ancora sotto contratto con la Sampdoria; riflettori focalizzati anche su Aurelio Andreazzoli, specialista nel prendere in mano squadre ferite e rilanciarle. Non è da escludere nemmeno la pista che porta a Beppe Iachini, considerato tra i tecnici più esperti della cadetteria. Tuttavia la proprietà continua a prendere tempo alla luce anche dell’imminente derby al Picco di La Spezia.

Insomma per Leonardo Semplici potrebbe essere quindi decisiva la prossima partita, un ulteriore passo falso costringerebbe la proprietà a prendere una decisione drastica con il fine di salvare quantomeno la categoria per poi progettare il futuro con maggior serenità.

Il calendario della Sampdoria

La missione salvezza della Sampdoria salperà da La Spezia in un derby ligure che mette sul vassoio d’argento obiettivi diametralmente opposti: la squadra di D’Angelo, infatti, è ancora in corsa per la promozione diretta in Serie A, nonostante il passo falso maturato contro il Brescia; blucerchiati, invece, a due lunghezze dalla salvezza con il pericolo retrocessione sempre più concreto.

Quindi poi toccherà al Cittadella, prima di una nuova trasferta a Castellammare contro la Juve Stabia; mentre il mese di aprile si concluderà con la sfida alla Carrarese in Toscana. Cremonese, Catanzaro e Salernitana, faranno calare il sipario sulla stagione regolare della Sampdoria. La speranza dei tifosi blucerchiati resta di non dover affrontare i play-out, condizione che vista la salute della formazione ligure, al momento, sarebbe l’unica via percorribile.