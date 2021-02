Sampdoria-Fiorentina, la carica di Cesare Prandelli

Domani pomeriggio andrà in scena Sampdoria-Fiorentina, partita valida per la 22a giornata di Serie A. Le due squadre arrivano a questo appuntamento separate da pochi punti ma con una situazione di classifica nettamente diversa. I blucerchiati sono saldamente al 10o posto in classifica a quota 27 punti, mentre la Viola è solo 15a a 22 punti. Nelle ultime 10 sfide tra Sampdoria e Fiorentina in Serie A entrambe le squadre sono andate a segno (3.5 gol di media a match): ben cinque pareggi nel periodo, tre successi blucerchiati contro i due viola.

Queste le parole di Cesare Prandelli:

“Nessuna squadra può considerarsi fuori dalla corsa alla salvezza, speriamo di vincere e mettere loro con l’acqua alla gola. Il campionato è diviso in due, le prime 8-9 fanno una stagione a parte. La sfida di domani è la più importante della stagione, io ragiono sempre in questo modo”.

Durante la conferenza, Prandelli annuncia anche l’assenza del fenomeno francese Ribery:

“Ribery? Ha fatto di tutto per esserci, ma non sarà disponibile per la partita. Abbiamo recuperato Caceres, Kokorin deve continuare a fare la sua preparazione. Amrabat? Chi giocherà farà bene perché ci siamo allenati bene e siamo pronti”.

Ultimamente, in casa Fiorentina si parla ancora di esonero dell’allenatore, ma Prandelli non sembra così preoccupato. Ricordiamo che Cesare Prandelli (99) potrebbe diventare il primo allenatore a tagliare il traguardo delle 100 vittorie alla guida della Fiorentina in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria:

“Cosa fare per convincere la società ad andare avanti insieme a me? Non voglio creare problemi alla società. Ho scelto di entrare in una situazione particolare perché lo dovevo alla città. La società prenderà le sue decisioni, non ci saranno problemi da parte mia. Sono sereno e concentrato sulla squadra, sarà un girone di ritorno impegnativo e sono totalmente concentrato sulla squadra”.

OMNISPORT | 13-02-2021 11:22