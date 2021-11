Sampdoria-Hellas Verona, Tudor: "Dobbiamo solo concentrarci sul presente"

26-11-2021 15:41

Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa prima della trasferta di Serie A contro la Sampdoria in programma domani pomeriggio. Dall’arrivo di Igor Tudor sulla panchina veneta, il Verona ha raccolto 19 punti in 10 gare (sarebbe sesto in classifica), ha perso una sola partita (nessuna squadra ha fatto meglio) e ha segnato 24 gol (miglior attacco nel parziale insieme all’Atalanta).

Ecco le parole di Tudor:

“Voglio concentrarmi su domani. Mi trovo bene, la società è ben organizzata, in modo semplice: meno persone con potere ci sono meglio è, e qua la situazione è questa. C’è un d.s. bravo, presente, d’appoggio all’allenatore e basta. Questo è importante, il presidente ha capito tutto questo, osserva e dà il suo contributo. Per un allenatore è importante. Mi trovo bene. Le ambizioni possono ammazzarti, devi concentrarti sul presente e viverlo al meglio”.

Il Verona è un’altra squadra dall’arrivo di Tudor, e ora i risultati del lavoro del tecnico si vedono davvero:

“Forse dentro di tutti noi è normale ci sia contentezza, perché è bello: stai facendo cose interessanti, però sono dentro la partita contro la Sampdoria, penso che i giocatori debbano essere dentro la partita. Non è mai facile affrontarli, hanno giocatori importanti davanti, vogliono uscire da una situazione di classifica che non è da Sampdoria. Il focus deve essere su questo. Oggi abbiamo fatto una bella rifinitura, andremo con le nostre armi a fare un’altra battaglia”.

OMNISPORT