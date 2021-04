Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali: Osimhen titolare

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Napoli:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Sampdoria col 4-4-2 e la coppia d’attacco formata da Gabbiadini e Quagliarella. Difesa con Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello davanti al portiere Audero. A sorpresa, in mezzo al campo gioca Jankto: panchina per Askildsen.

Come previsto alla vigilia, nel Napoli gioca Osimhen e non Mertens in attacco. In difesa ci sono Manolas e Mario Rui, in mezzo al campo Demme accanto a Fabian Ruiz. Politano vince il ballottaggio con Lozano e parte titolare.

OMNISPORT | 11-04-2021 13:56