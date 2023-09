Serie B Sampdoria, Radrizzani sotto accusa: l’ex presidente Ferrero si schiera con Cellino

La Sampdoria si trova un’altra volta al centro delle polemiche che però, proprio in questa occasione, sembrano essere estranee a quanto avviene all’interno della società blucerchiata. Le accuse del presidente del Brescia, Massimo Cellino, hanno fatto breccia e scatenato anche la reazione dell’ex presidente Massimo Ferrero.

Sulla vicenda non poteva mancare l’intervento dell’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero che nel corso di una trasmissione di Radio Cusano Campus ha preso posizione contro Radrizzani.

Penso che Cellino abbia ragione. Se hai un debito lo devi onorare. Sinceramente Radrizzani non si è comportato bene neanche con me. Se ha un debito lo devi onorare. Ora sembra quasi che voglia fare un film sul salvataggio della Sampdoria, ma lui non ha salvato niente. Voglio ricordare che ha preso la Samp con i soldi del paracadute, poi ha pagato gli stipendi vendendo anche un po’ di giocatori.