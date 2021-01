Ranieri: "Torregrossa ci sarà utile"

“L’Udinese all’inizio andava via in velocità e ci ha messo in difficoltà – ha spiegato il tecnico della Samp. Eravamo ordinati, ma gli esterni erano troppo bassi e chiusi. Quagliarella era tropo solo”. Così il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato la vittoria per 2-1 sull’Udinese. “Ramirez dietro alle punte la chiave? La mossa è stata quella di mettere giocatori freschi e nel loro ruolo per avere più peso offensivo col cambio di modulo. Torregrossa? Il suo arrivo può cambiare qualcosa nel modulo. Ho tanti attaccanti a disposizione e tutti di ottima qualità. L’importante è far quadrare l’equilibrio. Torregrossa sembra che sia stato sempre con noi. E’ un ottimo ragazzo. Avevo ottime referenze e come calciatore mi piaceva. E’ un ragazzo solare e a posto. Mi fa molto piacere averlo. Può fare la prima o la seconda punta. Ci permette di fare altre cose. Quagliarella triste dopo la sostituzione? Chi è che vuole uscire quando si perde? E’ il nostro campione e capitano. E continuerà a giocare e ci aiuterà molto sia quest’anno che l’anno prossimo come ha dichiarato su Instagram. Il cucchiaio di Candreva su rigore? Questi vogliono farmi morire…”, ha concluso Ranieri.

OMNISPORT | 17-01-2021 00:02