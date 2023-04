Il tecnico dei blucerchiati è stato difeso da Mourinho: "Ringrazio José perché non me ne ero accorto".

02-04-2023 20:31

Sconfitta per la Sampdoria di Stankovic contro la Roma, ma il tecnico serbo è soprattutto furioso per i cori razzisti che alcuni tifosi giallorossi gli hanno cantato contro: “Io sono fiero di essere zingaro. Nessuno mi offende se mi chiamano zingaro. Ringrazio José perché non me ne ero accorto”.

Stankovic ha ribadito infine il suo profondo legame di stima con Mourinho, suo tecnico all’Inter ai tempi del Triplete: “Mihajlovic resta come un padre, José un fratello”.